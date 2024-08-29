Пловец Комаров принес Украине "бронзу" на Паралимпиаде

Украинские пловцы удачно выступают во Франции

В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх в Париже в первый игровой день украинский пловец Александр Комаров выиграл бронзовую награду. Эта медаль стала третьей для национальной команды на Играх в Париже.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинец приплыл третьим в заплыве на 200 м вольным стилем в классе S5.

Победу отпраздновал итальянец Франческо Боччардо, а второе место заполучил нейтральный атлет из России Кирилл Пульвер. Добавим, что Комаров брал "золото" в эстафете и личную "бронзу" на Паралимпиаде-2016 на дистанции 100 м.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября. В Украине Игры показывают бесплатно сразу на нескольких платформах. Добавим, что на сайте "Телеграф" доступен медальный зачет Паралимпиады-2024. Перед стартом соревнований прогремел скандал из-за формы Сине-желтых. Дело в том, что Международный паралимпийский комитет запрещал форму нашей команды из-за карты Украины и "военного" цвета, присутствующих на амуниции.

Напомним, первую награду ("серебро") сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6.