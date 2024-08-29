Украинка Пойда принесла стране "серебро" Паралимпиады в Париже

Украинские пловцы выиграли 4 награды в первый игровой день на Паралимпиаде-2024

В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх в Париже завершился первый медальный день в плавании. В этой дисциплине украинцы завоевали уже 4 медали.

В заключительном финале дня украинка Ирина Пойда завоевала "серебро" в плавании на 200 м вольным стилем в классе S5. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинка до самого финиша претендовала на "золото", но ей не хватило дистанции, чтобы обойти Талли Кирни из Великобритании. "Бронза" досталась Монике Боджони из Италии.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября. В Украине Игры показывают бесплатно сразу на нескольких платформах. Добавим, что на сайте "Телеграф" доступен медальный зачет Паралимпиады-2024. Перед стартом соревнований прогремел скандал из-за формы Сине-желтых. Дело в том, что Международный паралимпийский комитет запрещал форму нашей команды из-за карты Украины и "военного" цвета, присутствующих на амуниции.

Напомним, первую награду ("серебро") сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5.