Украина - Афганистан: прямая видеотрансляция матча ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые проведут решающую игру за место место в плей-офф

В субботу, 21 сентября, сборная Украины по футзалу проведет свой заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2024 против команды Афганистана. Во втором туре Сине-желтые одолели Анголу со счетом 7:2.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Афганистан будет доступна на YouTube-канале "Суспільне спорт". Начало встречи — в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча ЧМ-2024 по футзалу Украина — Афганистан:

(плеер с трансляцией появится здесь позднее)

Напомним, сборная Украины вышла на Мундиаль благодаря успешному выступлению в квалификации. Сине-желтые на ЧМ-2024 выступают в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. В первом туре наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7.

Согласно регламенту турнира из группы выйдут по 2 лучшие команды, а также топ-4 сборные, занявшие третьи места. Для гарантированного прохода в следующий раунд Украине в матче с Афганистаном необходима только победа. С расписанием и результатами матчей сборной Украины на Мундиале в Узбекистане можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте, Андижане и Бухаре.