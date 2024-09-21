Украина - Афганистан: прямая видеотрансляция матча ЧМ-2024 по футзалу
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Сине-желтые проведут решающую игру за место место в плей-офф
В субботу, 21 сентября, сборная Украины по футзалу проведет свой заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2024 против команды Афганистана. Во втором туре Сине-желтые одолели Анголу со счетом 7:2.
Прямая видеотрансляция матча Украина — Афганистан будет доступна на YouTube-канале "Суспільне спорт". Начало встречи — в 18:00 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляция матча ЧМ-2024 по футзалу Украина — Афганистан:
(плеер с трансляцией появится здесь позднее)
Напомним, сборная Украины вышла на Мундиаль благодаря успешному выступлению в квалификации. Сине-желтые на ЧМ-2024 выступают в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. В первом туре наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7.
Согласно регламенту турнира из группы выйдут по 2 лучшие команды, а также топ-4 сборные, занявшие третьи места. Для гарантированного прохода в следующий раунд Украине в матче с Афганистаном необходима только победа. С расписанием и результатами матчей сборной Украины на Мундиале в Узбекистане можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте, Андижане и Бухаре.