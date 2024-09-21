Україна — Афганістан: пряма відеотрансляція матчу ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті проведуть вирішальну гру за місце у плей-оф

У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу проведе свій завершальний матч групового етапу чемпіонату світу-2024 проти Афганістану. У другому турі Синьо-жовті здолали Анголу з рахунком 7:2.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Афганістан буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне спорт". Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу ЧС-2024 з футзалу Україна — Афганістан:

(плеєр із трансляцією з’явиться тут пізніше)

Нагадаємо, збірна України вийшла на Мундіаль завдяки успішному виступу у кваліфікації. Синьо-жовті на ЧС-2024 виступають у групі С разом із Аргентиною, Анголою та Афганістаном. У першому турі наша команда розгромно поступилася Аргентині з рахунком 1:7.

Згідно з регламентом турніру з групи вийдуть по 2 найкращі команди, а також топ-4 збірні, які посіли треті місця. Для гарантованого проходу в наступний раунд Україні в матчі з Афганістаном потрібна лише перемога. З розкладом та результатами матчів збірної України на Мундіалі в Узбекистані можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Турнір пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Ташкенті, Андіжані та Бухарі.