Нидерланды - Украина: онлайн видеотрансляция матча плей-офф ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые попытаются выйти в четвертьфинал турнира

Во вторник, 24 сентября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/8 финала на чемпионате мира-2024 в Узбекистане. Накануне украинские футзалисты успешно преодолели групповой этап на Мундиале, заняв второе место в квартете.

Прямая видеотрансляция матча Нидерланды — Украина будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало встречи, которая состоится в Ташкенте, запланировано на 18:00.

Онлайн видеотрансляция матча 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу Нидерланды — Украина:

Отметим, победитель матча Нидерланды — Украина в четвертьфинале турнира сыграет против Испании или Венесуэлы. Эта игра состоится 29 сентября в Ташкенте.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на футзальный Мундиаль благодаря успешному выступлению в квалификации. Сине-желтые на ЧМ-2024 выступали в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1.