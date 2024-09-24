Нідерланди — Україна: онлайн відеотрансляція матчу плей-оф ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті спробують вийти до чвертьфіналу турніру

У вівторок, 24 вересня, збірна України з футзалу проведе матч 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Напередодні українські футзалісти успішно подолали груповий етап на Мундіалі, посівши друге місце у квартеті.

Пряма відеотрансляція матчу Нідерланди — Україна буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок зустрічі, яка відбудеться у Ташкенті, заплановано на 18:00.

Онлайн відеотрансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу Нідерланди — Україна:

Зазначимо, переможець матчу Нідерланди – Україна у чвертьфіналі турніру зіграє проти Іспанії чи Венесуели. Ця гра відбудеться 29 вересня у Ташкенті.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на футзальний Мундіаль завдяки успішному виступу у кваліфікації. Синьо-жовті на ЧС-2024 виступали у групі С разом з Аргентиною, Анголою та Афганістаном. Наша команда поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1.