Украина - Венесуэла: где и когда бесплатно смотреть четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые близки к повторению лучшего результата в истории

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины по футзалу сыграет в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу против команды Венесуэлы. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Венесуэла.

В прямом эфире в Украине игру национальной сборной против Венесуэлы бесплатно покажут: телеканал "Суспільне Спорт"; местные телеканалы "Суспільного мовлення"; диджитал-платформа "Суспільне Спорт"; YouTube-канал "Суспільне Спорт". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Венесуэла состоится в Ташкенте, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет против победителя дуэли Бразилия — Марокко. Добавим, что лучшим достижение Сине-желтых является 4-е место на ЧМ-1996. На прошлом Мундиале украинцы не выступали (не прошли отбор).

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации. Сине-желтые на ЧМ-2024 выступали в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы обыграли Нидерланды — 3:1.