Україна — Венесуела: де і коли безкоштовно дивитися чвертьфінал ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті близькі до повторення кращого результату в історії

У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу зіграє у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу проти команди Венесуели. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Венесуела.

У прямому ефірі в Україні гру національної збірної проти Венесуели безкоштовно покажуть: телеканал "Суспільне спорт"; місцеві телеканали "Суспільного мовлення"; діджитал-платформа "Суспільне Спорт"; YouTube-канал "Суспільне Спорт". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна – Венесуела відбудеться у Ташкенті, початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. Переможець протистояння вийде у півфінал турніру, де зіграє проти переможця дуелі Бразилія – Марокко. Додамо, що найкращим досягненням Синьо-жовтих є 4-е місце на ЧС-1996. На минулому Мундіалі українці не виступали (не пройшли відбір).

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації. Синьо-жовті на ЧС-2024 виступали у групі С разом з Аргентиною, Анголою та Афганістаном. Наша команда поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці обіграли Нідерланди — 3:1.