Украина - Венесуэла: онлайн видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые близки к попаданию в четверку лучших команд мира

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины проведет четвертьфинальный матч на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане. Накануне Сине-желтые в первом раунде плей-офф прошли Нидерланды.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Венесуэла будет доступна на канале "Суспільне Спорт". Игра пройдет в Ташкенте и начнется в 18:00 по киевскому времени. Об этом сообщает "Телеграф".

Онлайн видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2024 по футзалу Украина — Венесуэла

(Плеер с трансляцией или ссылка на официальную видеотрансляцию появится здесь ближе к началу игры)

Венесуэла является темной лошадкой на данном турнире. Команда из Южной Америки выбила из соревнований грозную Испанию (2:1), причем один из голов записал на свой счет вратарь. Добавим, что матч Украина — Венесуэла покажут бесплатно по ТВ в Украине, а букмекеры считают, что у Сине-желтых прекрасные шансы на выход в полуфинал.

В последней игре украинцы прошли Нидерланды:

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации. Сине-желтые на Мундиале выступали в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы обыграли Нидерланды — 3:1.