Украина - Венесуэла: букмекеры дали однозначный прогноз на четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые сыграют против темной лошадки

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Венесуэлы. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Венесуэла.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу Украины с коэффициентом 1,48. В то же время шансы Венесуэлы на успех намного хуже — коэффициент 4,65. Добавим, что Венесуэла в 1/8 финала сенсационно выбила Испанию.

Прогноз букмекеров на матч ЧМ-2024 по футзалу Украина — Венесуэла

Favbet: (победа Украины 1,48 — ничья 5,50 — победа Венесуэлы 4,65)

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации. Сине-желтые на Мундиале выступали в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы обыграли Нидерланды — 3:1.