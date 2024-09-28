Україна — Венесуела: букмекери дали однозначний прогноз на чвертьфінал ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті зіграють проти темної конячки

У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату світу проти команди Венесуели. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Венесуела.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Спеціалісти пропонують зробити ставку на перемогу України з коефіцієнтом 1,48. Водночас шанси Венесуели на успіх набагато гірші — коефіцієнт 4,65. Додамо, що Венесуела у 1/8 фіналу сенсаційно вибила Іспанію.

Прогноз букмекерів на матч ЧС-2024 з футзалу Україна — Венесуела

Favbet: (перемога України 1,48 — нічия 5,50 — перемога Венесуели 4,65)

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації. Синьо-жовті на Мундіалі виступали у групі С разом із Аргентиною, Анголою та Афганістаном. Наша команда поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці обіграли Нідерланди — 3:1.