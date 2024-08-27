"Динамо" осталось без Лиги чемпионов: видеообзор второго матча с "Зальцбургом"

Киевский клуб продолжит евросезон в Лиге Европы

Во вторник, 27 августа, киевское "Динамо" провело заключительный отборочный матч Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". В первой игре Бело-синие не сумели забить, пропустив два гола.

Встреча, проходившая в Зальцбурге (Австрия) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:1 (первая игра 2:0 в пользу "Зальцбурга"). Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне начали с давления и прессинга, однако, несмотря на стартовую активность гостей забили именно хозяева — отличился Адам Дагим. Бело-синим удалось отквитать один мяч во второй половине тайма — голом отметился Владислав Ванат. Во второй половине киевляне создали несколько моментов, но этого оказалось мало для выхода в Лигу чемпионов.

"Зальцбург" – "Динамо" – 1:1

Голы: Дагим, 12 – Ванат, 29

Предупреждение: Диамбу, 70, Гурна-Дуат , 77 – Попов, 31, Михавко, 32, Тимчик, 35, Ванат, 65, Дубинчак, 78, Биловар, 90+2

"Зальцбург": Бласвих – ван дер Бремпт (Бланк, 90+3), Пентковски, Байду, Дедич – Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Доржелес, 64) – Дагим (Ратков, 73), Ео, Глух

"Динамо": Бущан – Тымчик (Супряга, 83), Попов (Биловар, 83), Михавко, Дубинчак – Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 67), Пихаленок, Кабаев (Брагару, 75) – Ванат

Статистика матча Зальцбург - Динамо

Таким образом, "Зальцбург" по итогам двух матчей вышел в основной раунд Лиги чемпионов, а "Динамо" будет играть на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся 29 и 30 августа соответственно.

Полный видеообзор матча "Зальцбург" — "Динамо":

Напомним, киевляне начинали еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах, сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.