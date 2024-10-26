Свитолина забыла надеть белье для осенней фотосессии

Спортсменка идеально справляется с работой модели

Популярная украинская теннисистка Элина Свитолина после досрочного завершения сезона, вызванного травмой ноги и операции, снялась для журнала L'Officiel Ukraine. Титулованная спортсменка порционно публикует свои снимки для модного глянца.

Соответствующие фото Элина разместила на своей странице в Instagram. На одном из снимков теннисистка позирует в кожаной куртке на голое тело.

"Осенний наряд", — подписала фото Свитолина.

Элина Свитолина

"Красавица", "Огонь", "Не понятно, какой снимок лучше", "Утонченная", — пишут в сети.

Отметим, 2024 год был довольно успешным для Свитолиной в спорте. Она сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, вышла в четвертьфинал "Уимблдона" и в четвертый круг Australian Open, US Open и "Ролан Гаррос". Кроме того, на Олимпийских играх в Париже Элина была знаменосцем сборной Украины. Осенью теннисистке сделали операцию на ноге, из-за чего она сейчас учится заново ходить.

Несмотря на травму, Свитолина приехала в Киев, где снялась для модного глянца и даже попала на обложку журнала. К слову, в сентябре Элина отпраздновала юбилей.