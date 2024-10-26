Світоліна забула одягнути білизну для осінньої фотосесії

Спортсменка ідеально справляється з роботою моделі

Популярна українська тенісистка Еліна Світоліна після дострокового завершення сезону, спричиненого травмою ноги та операції, знялася для журналу L’Officiel Ukraine. Титулована спортсменка порційно публікує свої знімки для модного глянцю.

Відповідні фото Еліна розмістила на своїй сторінці в Instagram. На одному зі знімків тенісистка позує у шкіряній куртці на голе тіло.

"Осіннє вбрання", — підписала фото Світоліна.

Еліна Світоліна

"Красуня", "Вогонь", "Не зрозуміло, який знімок кращий", "Витончена", — пишуть у мережі.

Зазначимо, 2024 рік був досить успішним для Світоліної у спорті. Вона зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, вийшла у чвертьфінал "Вімблдону" та у четверте коло Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". Крім того, на Олімпійських іграх у Парижі Еліна була прапороносцем збірної України. Восени тенісистці зробили операцію на нозі, через що вона зараз вчиться заново ходити.

Попри травму, Світоліна приїхала до Києва, де знялася для модного глянцю і навіть потрапила на обкладинку журналу. До речі, у вересні Еліна відсвяткувала ювілей.