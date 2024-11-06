"Шахтер" - "Янг Бойз": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Украинский клуб сыграет со швейцарцами в главном еврокубке

В среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против чемпиона Швейцарии — "Янг Бойз". Накануне Горняки не сумели обыграть "Динамо" в матче УПЛ (1:1).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Янг Бойз". Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Оба клуба являются аутсайдерами текущего розыгрыша ЛЧ. Горнякам нужна только победа, чтобы повысить свои шансы на выход в плей-офф.

Игра "Шахтер" — "Янг Бойз" состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе "АуфШальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Полный видеообзор матча "Арсенал" — "Шахтер"

Напомним, по итогам трех туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко, при этом не забив ни единого гола. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В последней игре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, ПСВ, и "Брестом".