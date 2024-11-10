Девушка футболиста "Динамо" рассказала, сколько ей надо денег для комфортной жизни в Киеве (видео)
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Подруга игрока откровенно ответила на несколько вопросов
Девушка вингера "Динамо" Назара Волошина Лиза Кандыба дала небольшое интервью блогеру прямо на парковке. К слову, недавно Бело-синие потерпели сокрушительное поражение в Лиге Европы против "Ференцвароша", а Назар отыграл полный матч.
Лиза в комментарии для mitya.fizruk ответила на вопрос о деньгах. Девушка призналась, что для комфортной жизни в Киеве ей хватит 1000 долларов.
При этом Кандыба призналась, что ее обеспечивает парень, зарплата которого — конфиденциальная информация. Лиза добавила, что на женские "хотелочки" она может заработать сама благодаря своему блогу в Instagram. К слову, на нее подписано свыше 17 тысяч человек. В соцсетях Лиза нередко публикует горячие фотосессии.
Ответ Лизы удивил сеть. Кроме того, пользователи отметили, то девушка отвечала на украинском языке.
Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие уступили "Роме" (0:1).