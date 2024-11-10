Девушка футболиста "Динамо" рассказала, сколько ей надо денег для комфортной жизни в Киеве (видео)

Подруга игрока откровенно ответила на несколько вопросов

Девушка вингера "Динамо" Назара Волошина Лиза Кандыба дала небольшое интервью блогеру прямо на парковке. К слову, недавно Бело-синие потерпели сокрушительное поражение в Лиге Европы против "Ференцвароша", а Назар отыграл полный матч.

Лиза в комментарии для mitya.fizruk ответила на вопрос о деньгах. Девушка призналась, что для комфортной жизни в Киеве ей хватит 1000 долларов.

При этом Кандыба призналась, что ее обеспечивает парень, зарплата которого — конфиденциальная информация. Лиза добавила, что на женские "хотелочки" она может заработать сама благодаря своему блогу в Instagram. К слову, на нее подписано свыше 17 тысяч человек. В соцсетях Лиза нередко публикует горячие фотосессии.

Лиза Кандыба

Ответ Лизы удивил сеть. Кроме того, пользователи отметили, то девушка отвечала на украинском языке.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие уступили "Роме" (0:1).