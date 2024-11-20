Ребров заявил, что сборная Украины выполнила задачи в Лиге наций, но это не так

Сине-желтые не смогут попасть на Мундиаль через Лигу наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что его команда после победы над Албанией (2:1) выполнила все задания в Лиге наций УЕФА. Наставник отметил, что Сине-желтые гарантировали себе место в плей-офф отбора на ЧМ-2026, однако это не так.

Соответствующий комментарий Реброва приводит Украинская ассоциация футбола (УАФ). Тренер заявил, что сборная попала в плей-офф отбора ЧМ-2026, однако на самом деле украинцы лишь вышли в плей-офф за место в Лиге А.

"У нас было две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было во время отбора Евро-2024. Также очень важно было посмотреть в этом турнире на игроков, игравших за молодежную сборную, попавших на Олимпиаду и игравших на Олимпиаде.

Я считаю, что мы справились с обеими задачами. Сейчас мы играем плей-офф. Игроки, попавшие в лагерь сборной, прибавили уверенности и интенсивности в игре", — заявил Ребров.

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете.

За место в Лиге А Сине-желтые сыграют либо с Шотландией, либо с Бельгией, либо с Сербией, либо с Венгрией. Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Добавим, что на ЧМ-2026 сборная Украины теперь может попасть только через европейскую квалификацию.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).