Ребров заявив, що збірна України виконала завдання у Лізі націй, але це не так

Синьо-жовті не зможуть потрапити на Мундіаль через Лігу націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що його команда після перемоги над Албанією (2:1) виконала всі завдання Ліги націй УЄФА. Наставник зазначив, що Синьо-жовті гарантували собі місце у плей-оф відбору на ЧС-2026, проте це не так.

Відповідний коментар Реброва наводить Українська асоціація футболу (УАФ). Тренер заявив, що збірна потрапила у плей-оф відбору ЧС-2026, проте насправді українці лише вийшли у плей-оф за місце у Лізі А.

"У нас було дві цілі в Лізі націй. Перша — намагатися потрапити у плей-офф на чемпіонат світу, як це було під час відбору Євро-2024. Також дуже важливо було подивитися в цьому турнірі на гравців, які грали за молодіжну збірну, які потрапили на Олімпіаду та грали на Олімпіаді.

Я вважаю, що ми впоралися з обома завданнями. Наразі ми граємо в плей-оф. Гравці, які потрапили до табору збірної, додали впевненості та інтенсивності у грі”, — заявив Ребров.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті.

За місце у Лізі А Синьо-жовті зіграють або з Шотландією, або з Бельгією, або з Сербією, або з Угорщиною. Матчі плей-оф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Додамо, що на ЧС-2026 збірна України тепер може потрапити лише через європейську кваліфікацію.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).