Ребров отказался от Довбика в составе сборной Украины из-за просьбы

В итоге Сине-желтые добыли минимальную победу

Футбольный клуб "Рома" и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров согласовали игровое время форварда Артема Довбика в играх за национальную команду. Накануне Артем потерял место в основе Сине-желтых в игре против Албании в Лиге наций (2:1).

По информации La Gazzetta dello Sport, "Рома" попросила тренерский штаб сборной Украины дать отдохнуть Довбику, чтобы нападающий залечил колено, которое его беспокоит. В итоге вместо Артема в стартовом составе вышел Роман Яремчук, отметившийся голом.

В матче с Албанией Довбик вышел на поле на 76-й минуте встречи вместо Яремчука. По информации источника, Артем, вероятно, сыграет против "Наполи" в воскресенье, 24 ноября.

Полный видеообзор матча Албания — Украина

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).