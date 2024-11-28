"Динамо" продлило позорную серию в Лиге Европы (видео)

Бело-синие не могут набрать очки во втором по силе еврокубке

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" сыграло с "Викторией" Пльзень в 5 туре основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне донецкий "Шахтер" провел матч-триллер в Лиге чемпионов.

Встреча, проходившая в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Виктории". Об этом сообщает "Телеграф".

Бело-синие и чехи играли с первых минут на встречных курсах. В первом тайме, который прошел без голов, больше атаковали гости, а во втором — хозяева. Во второй половине "динамовцы" забили свой первый гол в Лиге Европы, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. Уже в следующей атаке "Виктория" вышла вперед благодаря точному выстрелу Матея Выдры. Затем Павел Шулц удвоил преимущество гостей. Точку в матче поставил Владислав Кабаев, который забил феноменальный гол.

"Динамо" – "Виктория Пльзень" – 1:2

Голы: Кабаев (95) – Выдра (55), Шулц (90)

Предупреждения: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)

"Динамо": Бущан, Вивчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Биловар, Караваев (Тымчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинский (Кабаев, 64), Буяльский, Ванат

"Виктория Пльзень": Едличка, Емелько, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулин, 85), Каду, Выдра (Слончик, 85), Ирка (Сойка, 77)

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Виктория" будет доступен здесь позднее.

Напомним, по итогам пяти туров в Лиге Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.