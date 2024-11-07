Нелепое удаление и очередной провал: "Динамо" вновь проиграло в Лиге Европы (видео)

Бело-синие почти весь тайм играли в меньшинстве

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" сыграло с венгерским "Ференцварошем" в рамках матча 4 тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне Бело-синие встретились с "Шахтером" в центральном поединке первого круга УПЛ.

Встреча, проходившая на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге (Германия), завершилась со счетом 0:4 в пользу "Ференцвароша". Об этом сообщает "Телеграф".

Ключевой эпизод матча произошел уже 17-й минуте. Владислав Дубинчак на ровном месте заработал прямую красную карточку, после чего гости владели тотальным преимуществом. Невероятно, но киевляне, играя вдесятером, могли забить несколько голов. Еще больше могли забить венгры, которые не сумели отличиться в первом тайме только благодаря феноменальной игре Георгия Бущана.

В начале второго тайма оборона киевлян проспала два гола за 2 минуты — отличились Барнабаш Варга и Кристоффер Захариассен. В середине тайма Варга оформил дубль, доведя счет до разгромного, а Матеус Салданья сделал счет неприличным.

Таким образом, "Динамо" — худшая на данный момент команда в ЛЕ. Бело-синие с разницей "-10" голов занимают последнее место в турнирной таблице.

"Динамо" – "Ференцварош" – 0:4

Голы: Б. Варга, 54, 67 , Захариассен, 56, Салданья, 76

Предупреждение: Захариассен, 22, Макрецкис, 42 , Рамменс, 58 – Шапаренко, 58, Бражко, 89

Удаление: Дубинчак, 17 (грубая игра)

"Динамо": Бущан – Караваев, Биловар, Михавко (Попов, 80), Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 63) – Волошин, Буяльский (Вивчаренко, 24), Кабаев (Брагару, 63) – Ванат (Герреро, 63)

"Ференцварош": Дибуш – Макрецкис (Каян, 63), Сиссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамирес – Ромменс (Майга, 63), Абу Фанни – Кади, Захариассен, Траоре (Грубер, 63) – Б. Варга (Салданья, 63)

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Ференцварош" будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие уступили "Роме" (0:1).

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.