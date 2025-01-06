Кличко вернулся на ринг (фото)

Владимир пока не принял решение о возвращении в профи-бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) провел тренировку на ринге. Слухи о возвращении бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям в профессиональный бокс возобновились перед шоу Усик — Фьюри 2.

48-летний "Доктор Стальной Молот" (прозвище боксера) провел спарринг с украинским 25-летним супертяжем Дмитрием Ловчинским. Об этом сообщил Дмитрий на своей странице в Instagram.

Владимир Кличко и Дмитрий Ловчинский

Судя по снимку, Владимир находится в превосходной физической форме. Кличко ранее говорил, что мечтает побить рекорд американского супертяжа Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Во время недели шоу Усик — Фьюри 2 председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх отметил, что с удовольствием организует его возвращение на ринг, если он захочет.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может помочь Кличко, освободив один из своих поясов. Кот может "подарить" титул WBC, который будет разыгран в потенциальном чемпионском бою Доктора Стального Молота. К слову, Усик уже освобождал титул, из-за чего потерял статус действующего абсолютного чемпиона мира.