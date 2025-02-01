Українська чемпіонка Олімпіади показала ідеальну фігуру у купальнику (фото)

Спортсменка відпочиває після успішного сезону

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька відпочила на Балі (Індонезія). Спортсменка дала кілька порад українцям, котрі хочуть відпочити тут.

Відповідні знімки шаблістка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка показала яскраві кадри на одному з пляжів райського острова.

Олена Кравацька

На знімках Кравацька позує у купальнику на березі Індійського океану. На фото можна побачити одне з татуювань спортсменки — олімпійські кільця. Користувачі засипали Олену компліментами — все через ідеальну фігуру фехтувальниці, яка підтримує форму навіть у позазмагальний період.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру в Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. З олімпійським "золотом" спортсменок привітав президент України Володимир Зеленський і не тільки.

Після Ігор Кравацька активно розвиває свій блог в Instagram, публікуючи в соцмережі пікантні знімки. Крім того, фехтувальниця розповідає там про важливі події у своєму житті.