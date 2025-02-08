Укр

Фьюри впервые засветился на публике после поражения от Усика (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Тайсон Фьюри посетил бой своего брата Новость обновлена 08 февраля 2025, 21:28
Тайсон Фьюри посетил бой своего брата. Фото x.com/Queensberry

"Цыганский король" отдыхает после боя с украинцем

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) посетил вечер бокса в Манчестере (Великобритания). В главном бою шоу сразятся британец Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский гигант Отто Валлин (27-2, 15 КО).

Это было первое публичное появление "Цыганского короля" на публике после поражения от Александра Усика на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в декабре 2024 года. Об этом сообщает "Телеграф".

На вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Тайсон приехал, чтобы поддержать своего кузена Уолтера Фьюри. К слову, 27-летний Уолтер не подвел и в 4-раундовом поединке одолел британского джорнимена Джо Харди. Для Фьюри-младшего этот успех стал третьим в карьере.

Отметим, бой Чисора — Валлин можно посмотреть в Украине. К слову, швед является безоговорочным фаворитом поединка.

Напомним, 21 декабря 2024 года Усик победил Фьюри в реванше. Тайсон не признал поражения, а позднее объявил о завершении карьеры. В первом поединке Кот также был сильнее "Цыганского короля".

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#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик