Ф’юрі вперше засвітився на публіці після поразки від Усика (відео)

"Циганський король" відпочиває після бою з українцем

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відвідав вечір боксу в Манчестері (Велика Британія). У головному бою шоу змагатимуться британець Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський гігант Отто Валлін (27-2, 15 КО).

Це була перша публічна поява "Циганського короля" на публіці після поразки від Олександра Усика на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2024 року. Про це повідомляє "Телеграф".

На вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Тайсон приїхав, щоб підтримати свого кузена Уолтера Ф’юрі. До речі, 27-річний Волтер не підвів і в 4-раундовому поєдинку здолав британського джорнімена Джо Харді. Для Ф’юрі-молодшого цей успіх став третім у кар’єрі.

Зазначимо, бій Чісора — Валлін можна переглянути в Україні. До речі, швед є беззаперечним фаворитом поєдинку.

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі у реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри. У першому поєдинку Кіт також був сильнішим за "Циганського короля".