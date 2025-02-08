Рус

Ф’юрі вперше засвітився на публіці після поразки від Усика (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тайсон Ф’юрі відвідав бій свого брата Новина оновлена 08 лютого 2025, 21:28
Тайсон Ф’юрі відвідав бій свого брата. Фото x.com/Queensberry

"Циганський король" відпочиває після бою з українцем

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відвідав вечір боксу в Манчестері (Велика Британія). У головному бою шоу змагатимуться британець Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський гігант Отто Валлін (27-2, 15 КО).

Це була перша публічна поява "Циганського короля" на публіці після поразки від Олександра Усика на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2024 року. Про це повідомляє "Телеграф".

На вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Тайсон приїхав, щоб підтримати свого кузена Уолтера Ф’юрі. До речі, 27-річний Волтер не підвів і в 4-раундовому поєдинку здолав британського джорнімена Джо Харді. Для Ф’юрі-молодшого цей успіх став третім у кар’єрі.

Зазначимо, бій Чісора — Валлін можна переглянути в Україні. До речі, швед є беззаперечним фаворитом поєдинку.

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року Усик переміг Ф’юрі у реванші. Тайсон не визнав поразки, а пізніше оголосив про завершення кар’єри. У першому поєдинку Кіт також був сильнішим за "Циганського короля".

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик