Бетербієв — Бівол 2: онлайн-трансляція церемонії зважування боксерів (відео)

Боксери проведуть фінальні дуелі поглядів перед поєдинками 22 лютого

У п’ятницю, 21 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться офіційна церемонія зважування боксерів-учасників вечора боксу 22 лютого. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Бетербієв — Бівол 2.

Відео церемонії зважування в Ер-Ріяді буде доступне на YouTube-каналі DAZN Boxing. Початок заходу – о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція церемонії зважування учасників шоу Бетербієв — Бівол 2

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися реванш, а також ділився прогнозом букмекерів на другу чемпіонську "дуель".

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Напередодні стартував медіа-тиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування. 20 лютого на офіційній прес-конференції стало відомо, що один із хедлайнерів шоу Даніель Дюбуа захворів і не зможе захистити титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.