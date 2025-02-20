Бетербиев — Бивол 2: прогноз букмекеров на бой-реванш

В Саудовской Аравии пройдет бой за титул абсолютного чемпиона мира

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу профессионального бокса, в главном поединке которого абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) проведет реванш против соотечественника Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО). К слову, Артур выступает на международной арене под канадским флагом.

По мнению букмекеров, Бетербиев является небольшим фаворитом противостояния. Об этом сообщает William Hill.

Примечательно, что самым вероятным исходом "дуэли" специалисты называют победу Бивола решением судей (коэффициент 2,50). Затем идет нокаут в исполнении Бетербиева (2,90).

Прогноз букмекеров на бой Бетербиев — Бивол 2:

William Hill: победа Бетербиева 1,83 — ничья 15,00 — победа Бивола 2,10

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть реванш.

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки.