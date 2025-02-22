Непобедимый немец нокаутировал китайского гиганта и нацелился на Усика (видео)

Большой бой завершился нокаутом

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большое шоу профессионального бокса. В главном поединке вечера на ринг выйдут абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) и его соотечественник Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО).

В андеркарде шоу выступили непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 KO) и китайский гигант Чжан Чжилеи (27-3-1, 22 KO). Об этом сообщает "Телеграф".

Боксеры подарили болельщикам настоящее зрелище. Китайский "Большой взрыв" отправил немца в нокдаун в 5-м раунде, однако в 6-м он сам оказался на настиле после мощного удара по корпусу. Чжан не сумел подняться, и рефери зафиксировал нокаут. Кабайел завоевал пояс временного чемпиона WBC и стал одним из претендентов на титул Александра Усика.

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки. 20 февраля на официальной пресс-конференции стало известно, что один из хедлайнеров шоу Даниель Дюбуа заболел и не сможет защитить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Ожидалось, что украинец Александр Усик проведет свой следующий бой против победителя дуэли Дюбуа — Паркер.

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть реванш, а также делился прогнозом букмекеров на вторую чемпионскую "дуэль".