"Мисс совершенство": Влада Седан примерила новый образ (фото)

Жена защитника "Арсенала" получила сотник комплиментов в сети

Супруга футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влада Седан примерила новый образ. Накануне Сине-желтые сохранили прописку в дивизионе B Лиги наций УЕФА и попытаются пробиться в элитный дивизион.

Соответствующие фото Влада опубликовала на своей странице в Instagram. Седан на этот раз позировала перед камерой в синих джинсах палаццо, рубашке и пиджаке, дополнив образ очками, украшениями и стильными балетками.

Влада Седан

"Ваши фото — лучшие", "Стильная", "Королева", "Красотка, вам идет этот стиль", "Влада, как всегда, раздает стиль", "Очень красивая", "Мисс совершенство", — пишут под снимками в сети.

Отметим, Александр и Влада поженились в 2020 году. Пара воспитывает две дочери: Еву и Лею, которая появилась на свет в августе 2023 года.

Семья Зинченко

Напомним, Зинченко принял участие в ноябрьском сборе сборной Украины в Лиге наций УЕФА и даже забил гол в ворота Албании (2:1) в шестом туре. Это взятие ворот вывело нашу команду в стыковой матч за право сыграть в дивизионе А. Нашим соперником в плей-офф станет сборная Бельгии.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).