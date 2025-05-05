ПСЖ - "Арсенал": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Париж примет ответный полуфинал

В среду, 7 мая, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 определится второй полуфиналист. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ -"Арсенал".

Игру ПСЖ — "Арсенал" можно посмотреть в Украине на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча ПСЖ — "Арсенал" состоится в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Прямой эфир матча будет доступен на сервисе по подпискам: Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL. Стоимость пробной подписки — от 69 грн (за первые 7 дней). Добавим, что предматчевая студия на Megogo начнет свою работу в 21:00.

Напомним, в первой игре парижане добыли важную гостевую победу со счетом 1:0. Отметим, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".