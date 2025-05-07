ПСЖ - "Арсенал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

ПСЖ попытается выбить из турнира третий английский клуб кряду

В среду, 7 мая, французский ПСЖ сыграет второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против лондонского "Арсенала". В первой игре парижане нанесли лондонцам минимальное поражение со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Арсенал". Встреча, которая пройдет в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ — "Арсенал" (обновляется)

ПСЖ решил все вопросы в чемпионате Франции, досрочно победив в Лиге 1, а теперь идет к своей мечте — победе в Лиге чемпионов. На пути стоит "Арсенал", который в последнее время лихорадит, что доказал матч в Лондоне, а также последние игры в АПЛ, где Канониры проиграли "Борнмуту" и сыграли вничью с "Кристал Пэлас" (2:2). Тем не менее Пушкари наверняка дадут бой парижанам за право сыграть в финале ЛЧ.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч ПСЖ — "Арсенал", а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Полный видеообзор первого полуфинала "Арсенал" — ПСЖ - 0:1

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".