"Шахтер" - "Динамо": онлайн видеотрансляция финала Кубка Украины

Команды разыграют трофей впервые за три сезона

В среду, 14 мая, в Житомире на Центральном стадионе состоится большой матч — финал Кубка Украины-2025. В решающей игре на поле сойдутся флагманы отечественного футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", который в этом году провалился на внутренней арене.

Прямая видеотрансляция матча "Шахтер" — "Динамо" будет доступна для бесплатного просмотра на YouTube-канале "УПЛ ТБ", начало игры — в 18:30 по киевскому времени. Об этом сообщает "Телеграф".

Прямая видеотрансляция финала Кубка Украины по футболу-2025

Предматчевая студия финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"

Команды подходят к игре в разном настроении. Киевляне практически гарантировали себе чемпионство, а вот дончане рискуют стать третьими в Украинской премьер-лиге (УПЛ). Добавим, что Горняки, если хотят попасть в Лигу Европы, а не в Лигу конференций, обязаны побеждать Бело-синих. К слову, на данный момент "Шахтер" является рекордсменом пол количеству побед в Кубке Украины (14), у "Динамо" 13 побед.

Накануне "Телеграф" сообщал, где бесплатно смотреть матч "Шахтер" — "Динамо" по ТБ, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Динамо" в полуфинале Кубка Украины одолело "Буковину"из Первой лиги со счетом 4:1. "Шахтер", в свою очередь, с большим трудом выбил из турнира "Полесье" (1:0).

Добавим, что в апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала, сыграв Классическое дерби в УПЛ. Матч, который проходил на "Арене Львов" завершился вничью со счетом 2:2, что фактически выбило "Шахтер" из чемпионской гонки. В первом круге "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).