Преподаватель физкультуры принимал зачет по лыжной подготовке в конце мая

В Краснокамске (Пермский край, РФ) преподаватель физкультуры местного политехнического техникума решил наказать студентов, который не сдали лыжную подготовку. Он не придумал ничего лучшего, чем заставить их "кататься" на лыжах по траве.

Видео "урока" физкультуры завирусилось в сети и дошло до местных властей. Министерство образования Пермского края провело служебное расследование, передает Properm.ru.

"Преподаватель физкультуры таким образом решил принять у студентов зачет по лыжной подготовке, который они не сдали зимой. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов", — заявили в министерстве.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против известных россиян. Под ограничения попали завершившие карьеру спортсмены, в частности Елена Вяльбе – президент Федерации лыжных гонок РФ, трехкратная олимпийская чемпионка. В 2024 году она призвала бомбить центр Лондона из-за недопуска россиян к международным соревнованиям. Позднее Елена извинилась, но сделала только хуже.