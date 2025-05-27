Викладач фізкультури приймав залік з лижної підготовки наприкінці травня

У Краснокамську (Пермський край, РФ) викладач фізкультури місцевого політехнічного технікуму вирішив покарати студентів, котрі не здали лижну підготовку. Він не придумав нічого кращого, ніж змусити їх "кататися" на лижах по траві.

Відео "уроку" фізкультури завірусилося в мережі та дійшло до місцевої влади. Міністерство освіти Пермського краю провело службове розслідування, повідомляє Properm.ru.

"Викладач фізкультури таким чином вирішив прийняти у студентів залік з лижної підготовки, який вони не здали взимку. З педагогом проведено бесіду про неприпустимість застосування таких способів ліквідації заборгованостей студентів", — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти відомих росіян. Під обмеження потрапили спортсмени, які завершили кар’єру, зокрема Олена Вяльбе — президент Федерації лижних гонок РФ, триразова олімпійська чемпіонка. 2024 року вона закликала бомбити центр Лондона через недопуск росіян до міжнародних змагань. Пізніше Олена вибачилася, але зробила лише гірше.