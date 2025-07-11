Сборная Украины по волейболу: расписание, трансляции и результаты матчей отбора на Евроволей-2026 U-22 (видео)
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Украинцы попытаются пробиться на престижный турнир
В пятницу, 11 июля в Риме (Италия) мужская молодежная сборная Украины по волейболу U-22 начнет свой путь в отборе на чемпионат Европы-2026. Накануне мужская сборная Украины по волейболу блестяще провела вторую игровую неделю в Лиге наций.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, трансляции, результаты и обзоры всех матчей украинской "молодежки" в квалификации на Евроволей-2026. Сине-желтые выступят на турнире в группе A вместе с командами Италии, Англии и Дании.
В финальную часть соревнований выйдут победители групп, а также 2 лучшие команды, занявшие вторые места в своих квартетах. Евроволей-2026 состоится в Португалии.
Расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины U-22 в отборе на ЧЕ-2026
Пятница
11 июля, 18:00 Украина – Дания
Суббота
12 июля, 21:30 Украина – Италия
Воскресенье
13 июля, 18:00 Украина — Англия
Состав сборной Украины:
Отметим, сборная Украины, которую возглавляет Сергей Капелусь, качественно подготовилась к отборочному турниру в Польше, где провела 5 спаррингов: дважды победила и раз уступила вице-чемпионам Европы болгарам и одолела ровесников из Польши.
Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе.