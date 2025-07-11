Сборная Украины по волейболу: расписание, трансляции и результаты матчей отбора на Евроволей-2026 U-22 (видео)

Украинцы попытаются пробиться на престижный турнир

В пятницу, 11 июля в Риме (Италия) мужская молодежная сборная Украины по волейболу U-22 начнет свой путь в отборе на чемпионат Европы-2026. Накануне мужская сборная Украины по волейболу блестяще провела вторую игровую неделю в Лиге наций.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, трансляции, результаты и обзоры всех матчей украинской "молодежки" в квалификации на Евроволей-2026. Сине-желтые выступят на турнире в группе A вместе с командами Италии, Англии и Дании.

В финальную часть соревнований выйдут победители групп, а также 2 лучшие команды, занявшие вторые места в своих квартетах. Евроволей-2026 состоится в Португалии.

Турнирное положение команд в группе А отбора на Евроволей-2026 U-22

Расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины U-22 в отборе на ЧЕ-2026

Пятница

11 июля, 18:00 Украина – Дания

Суббота

12 июля, 21:30 Украина – Италия

Воскресенье

13 июля, 18:00 Украина — Англия

Состав сборной Украины:

Отметим, сборная Украины, которую возглавляет Сергей Капелусь, качественно подготовилась к отборочному турниру в Польше, где провела 5 спаррингов: дважды победила и раз уступила вице-чемпионам Европы болгарам и одолела ровесников из Польши.

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе.