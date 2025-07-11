Збірна України з волейболу: розклад, трансляції та результати матчів відбору на Євроволей-2026 U-22 (відео)

Українці намагатимуться пробитися на престижний турнір

У п’ятницю, 11 липня, у Римі (Італія) чоловіча молодіжна збірна України з волейболу U-22 розпочне свій шлях у відборі на чемпіонат Європи-2026. Напередодні чоловіча збірна України з волейболу блискуче провела другий ігровий тиждень у Лізі націй.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, трансляції, результати та огляди всіх матчів української "молодіжки" у кваліфікації на Євроволей-2026. Синьо-жовті виступатимуть на турнірі у групі A разом із командами Італії, Англії та Данії.

У фінальну частину змагань вийдуть переможці груп, а також 2 найкращі команди, які посядуть другі місця у своїх квартетах. Євроволей-2026 відбудеться у Португалії.

Турнірне становище команд у групі А відбору на Євроволей-2026 U-22

Розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів збірної України U-22 у відборі на ЧЄ-2026

П’ятниця

11 липня, 18:00 Україна – Данія

Суббота

12 липня, 21:30 Україна – Італія

Неділя

13 липня, 18:00 Україна — Англія

Склад збірної України:

Зазначимо, збірна України, яку очолює Сергій Капелусь, якісно підготувалася до відбірного турніру в Польщі, де провела 5 спарингів: двічі перемогла і один раз поступилася віцечемпіонам Європи болгарам та здолала ровесників із Польщі.

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі.