Усик - Дюбуа 2: онлайн-трансляция раннего андеркарда (видео)

Организаторы покажут начало шоу Усик - Дюбуа 2 бесплатно

В субботу, 19 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF в хевивейте Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) сразятся за титул абсолютного чемпиона мира. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Дюбуа 2.

Прямая видеотрансляция раннего андеркарда будет доступна для просмотра на YouTube-канале DAZN. Начало эфира в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видео трансляция раннего андеркарда шоу Усик — Дюбуа 2

Файткард шоу Усик — Дюбуа 2

Файткард шоу Усик - Дюбуа 2

Накануне Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Вечер бокса Усик — Дюбуа 2 покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется в 19:30 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда. Главный бой начнется не ранее 23:30. Добавим, что бесплатная официальная трансляция реванша не планируется.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком. Добавим, что в день боя букмекеры "добавили" шансов Коту.

Напомним, в первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.