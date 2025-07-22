"Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с победы (видео)

Бело-синие удачно начали евросезон

Во вторник, "Динамо" провело свой первый официальный матч в сезоне 2025/26. Киевляне в рамках гостевого поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграли против "Хамруна" из Мальты.

Встреча, проходившая на стадионе "Хибернианс" в Паоле (Мальта), завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян. Об этом сообщает "Телеграф".

Мальтийская команда навязала киевлянам отличное сопротивление в первом тайме. Более того, именно "Хамрун" создал первый убойный момент в игре. Тем не менее киевляне перехватили инициативу и забили за первые 45 минут 2 мяча, правда гол Дениса Попова был отменен из-за офсайда. Первый гол в матче оформил Владислав Ванат, которого Виталий Буяльский вывел на ударную позицию на линии вратарской.

Во втором тайме киевляне владели ощутимым преимуществом, однако долго не могли забить второй гол. Взятие ворот произошло на 76-й минуте после удара Буяльского, которому помог рикошет. Точку в игре поставил Назар Волошин, который добил мяч в пустые ворота в компенсированное время.

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" – 0:3

Голы: Ванат (13), Буяльский (76), Волошин (92)

Предупреждения: Беличич (45+1), Шимкус (50), Мбонг (55), Эдер (69) – Ванат (74)

"Хамрун Спартанс": Бонелло, Камендзули (Адранья, 87), Компри (Микаллеф, 87), Беличич, Полито (эль-Фанис, 38), Эдер (Тиун, 73), Эмерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи (Шерри, 73)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Пихаленок (Шапаренко, 67), Михайленко, Буяльский (Бражко, 80), Кабаев (Пономаренко, 80), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 67)

Статистика матча "Хамрун" - "Динамо"

Полный видеообзор матча "Хамрун" — "Динамо":

Отметим, ответная игра между командами состоится во вторник, 29 июля в Люблине (Польша). Победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Хамруна" в следующем раунде отбора ЛЧ встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). Проигравший вылетит в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из выше названной пары.

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс", которые выбили из турнира "Жальгирис" (Литва).

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".