"Динамо" - "Пафос": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги чемпионов

Бело-синие попытаются пробиться в следующий раунд отбора ЛЧ

Во вторник, 5 августа, "Динамо" сыграет с "Пафосом" (Кипр) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Пафос".

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Пафос" покажет "Київстар ТБ" и "2+2". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Пафос" состоится в Люблине (Польша) на одноименной арене. Начало игры в 21:00 по киевскому времени. Обе платформы покажут игру бесплатно.

Победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Пафоса" выйдет в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов. Проигравший вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).