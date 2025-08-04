"Динамо" - "Пафос": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги чемпіонів

Біло-сині спробують пробитися до наступного раунду відбору ЛЧ

У вівторок, 5 серпня, "Динамо" зіграє з "Пафосом" (Кіпр) у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Пафос".

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Пафос" покаже "Київстар ТБ" та "2+2". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Пафос" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменній арені. Початок гри о 21:00 за київським часом. Обидві платформи покажуть гру безкоштовно.

Переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Пафосу" вийде у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Той, хто програє, вилетить у раунд плей-оф Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).