"Динамо" — "Пафос": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бело-синие попытаются пробиться в решающий раунд отбора главного еврокубка

Во вторник, 5 августа, чемпионы Украины и Кипра по футболу сыграют в первом поединке 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Накануне "динамовцы" удачно стартовали в Украинской премьер-лиге.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Пафос". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Динамо" — "Пафос" (обновляется)

Новости перед игрой "Динамо" — "Пафос"

Киевский клуб столкнется с серьезным соперником в виде чемпиона Кипра. Тем не менее подопечные Александра Шовковского на бумаге являются фаворитами в этом противостоянии. Осталось доказать это на поле.

Где смотреть матч "Динамо" — "Пафос"

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Пафос" покажет "Київстар ТБ" и "2+2". Игры будут доступны на платформах бесплатно.

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" — "Пафос"

По мнению букмекеров, Бело-синие являются небольшими фаворитами в данном противостоянии. На проход украинской команды в раунд плей-офф ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,52. Шансы у киприотов немного меньше — 2,54. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Динамо" в "домашней" игре в 55% против 20% за "Пафос".

Победитель пары "Динамо" — "Пафос" выйдет в финал квалификации, где сыграет с победителем дуэли "Лех" (Польша) / "Црвена Звезда" (Сербия). Неудачник 2-матчевого противостояния вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

"Динамо" во второй игре разгромило "Хамрун"

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).