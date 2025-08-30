"Динамо" - "Полесье": онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Обе команды борются за медали в чемпионате Украины

В воскресенье, 31 августа, в центральном матче 4-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) встретятся "Динамо" и "Полесье". В прошлой кампании Бело-синие стали первыми, а Волки — четвертыми.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Полесье" будет доступна для просмотра на YouTube-канале Football Hub. Начало игры, которая состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, в 15:30 по столичному времени.

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" — "Полесье"

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.

"Полесье" стартовало в еврокубках 2025/26 со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций противостоянием против андоррской "Санта-Коломы". Волки прошли андоррцев с общим счетом 5:3. Затем житомирская команда выбила из турнира венгерский "Пакш" (4:2), а в решающем раунде отбора дважды уступила "Фиорентине" (0:3, 2:3) и вылетела из еврокубков.