"Динамо" — "Полісся": онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

У неділю, 31 серпня, у центральному матчі 4-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) зустрінуться "Динамо" та "Полісся". У минулій кампанії Біло-Сині стали першими, а Вовки — четвертими.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Полісся" буде доступною для перегляду на YouTube-каналі Football Hub. Початок гри, яка відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, о 15.30 за столичним часом.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.

"Полісся" стартувало в єврокубках 2025/26 з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій протистоянням проти андоррської "Санта-Коломи". Вовки пройшли андоррців із загальним рахунком 5:3. Потім житомирська команда вибила з турніру угорський "Пакш" (4:2), а у вирішальному раунді відбору двічі поступилася "Фіорентині" (0:3, 2:3) та вилетіла з єврокубків.