"Карпаты" внезапно наехали на "Барселону": что происходит
Украинский клуб также поблагодарил испанцев, которые поддерживают нашу страну
Футбольный клуб "Карпаты" раскритиковали "Барселону" за приглашение российского блогера Хасбика (Хасбулла Магомедов) на свои домашние игры. Накануне украинец принес юношеской команде каталонцев победу на Клубном чемпионате мира.
Соответствующий пост "Карпаты" опубликовали в соцсети Х. Львовский клуб осудил действия "Барсы", направленные на связь со страной-агрессором.
После бессонной ночи украинцам, многие из которых любят "Барселону", поначалу кажется, что это кошмар.
Но нет. Каталонский клуб снова заигрывает с представителями страны-агрессора, которая запускает сотни беспилотников и ракет по мирным жителям, больше не ограничиваясь Украиной. Мы благодарим всех испанцев, поддерживающих Украину, и осуждаем всех, кто ищет связей с террористической страной.
В сети неоднозначно восприняли наезд "Карпат" на "Барселону". Пользователи считают, что львовский клуб просто решил пропиариться в сети.
Накануне "Барселона" пригласила Хасбика и его окружение на свои матчи. Тот похвастался этим в соцсетях. В 2023 году Хасбик опубликовал фото с легендой "Реала" Криштиану Роналду, которое подписал: "Месси все равно лучше".
Справка: Хасбик — российский блогер, имеет неустановленную генетическую аномалию, из-за которой во взрослом возрасте отличается детской внешностью, неразборчивой речью и ростом менее 100 см. Получил огромную популярность в США, где стал звездой UFC. Ходил на подкасты к Майку Тайсону, который думал, что перед ним ребенок. Кроме того, дал интервью Такеру Карлсону. В 2023 году Хасбик угодил в скандал, побив своего кота.
Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в прошлом сезоне. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2. Ответная игра против "Реала" в Ла Лиги завершилась победой "Барсы" со счетом (4:3).