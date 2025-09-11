После бессонной ночи украинцам, многие из которых любят "Барселону", поначалу кажется, что это кошмар.

Но нет. Каталонский клуб снова заигрывает с представителями страны-агрессора, которая запускает сотни беспилотников и ракет по мирным жителям, больше не ограничиваясь Украиной. Мы благодарим всех испанцев, поддерживающих Украину, и осуждаем всех, кто ищет связей с террористической страной.