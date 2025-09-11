В "Барселоне" появился "украинский Месси": что известно о герое финала Клубного чемпионата мира (видео)

Юный украинец принес победу "Барселоне" U-16 на международном турнире

В финале Клубного чемпионата мира U-16 встретились испанская "Барселона" и аргентинский "Расинг". Судьбу игры решил единственный гол, который оформил украинский полузащитник Артем Рыбак.

15-летний украинец стал героем финала, а "Барселона" U-16 выиграла престижный международный турнир. Об этом сообщает "Телеграф".

На 69-й минуте встречи юноши из "Барселоны" разыграли фирменную атаку в стиле взрослой команды. Партнер разрезной передачей вывел Рыбака на свидание с кипером, уроженец Черновцов на скорости прошел вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

Что известно об Артеме Рыбаке

Рыбак выступает на позициях центрального, центрального атакующего полузащитника и правого вингера. Футболист начал игровую карьеру в академии "Шахтера". После полномасштабного вторжения РФ в Украину перебрался в академию "Барселоны". Летом 2025 украинец присоединился к "Барселоне" U-16, за которую провел 6 матчей и забил один гол. Артем успел сыграть 9 игр за сборные Украины U-15 и U-16, отличившись одним голом.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в прошлом сезоне. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2. Ответная игра против "Реала" в Ла Лиги завершилась победой "Барсы" со счетом (4:3).