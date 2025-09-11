Після безсонної ночі українцям, багато з яких любить "Барселону", спочатку здається, що це кошмар.

Але ж ні. Каталонський клуб знову заграє з представниками країни-агресора, яка запускає сотні безпілотників та ракет по мирних жителях, більше не обмежуючись Україною. Ми дякуємо всім іспанцям, які підтримують Україну, і засуджуємо всіх, хто шукає зв’язки з терористичною країною.