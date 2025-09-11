"Карпати" раптово наїхали на "Барселону": що відбувається
Український клуб також подякував іспанцям, які підтримують нашу країну
Футбольний клуб "Карпати" розкритикував "Барселону" за запрошення російського блогера Хасбіка (Хасбулла Магомедов) на свої домашні ігри. Напередодні українець приніс юнацькій команді каталонців перемогу на Клубному чемпіонаті світу.
Відповідний пост "Карпати" опублікували у соцмережі Х. Львівський клуб засудив дії "Барси", спрямовані на зв’язок із країною-агресором.
Після безсонної ночі українцям, багато з яких любить "Барселону", спочатку здається, що це кошмар.
Але ж ні. Каталонський клуб знову заграє з представниками країни-агресора, яка запускає сотні безпілотників та ракет по мирних жителях, більше не обмежуючись Україною. Ми дякуємо всім іспанцям, які підтримують Україну, і засуджуємо всіх, хто шукає зв’язки з терористичною країною.
У мережі неоднозначно сприйняли наїзд "Карпат" на "Барселону". Користувачі вважають, що львівський клуб просто вирішив пропіаритися у мережі.
Напередодні "Барселона" запросила Хасбіка та його оточення на свої матчі. Той похвалився цим у соцмережах. У 2023 році Хасбік опублікував фото з легендою "Реала" Кріштіану Роналду, яке підписав: "Мессі все одно краще".
Довідка: Хасбік — російський блогер, має невстановлену генетичну аномалію, через яку у дорослому віці відрізняється дитячою зовнішністю, нерозбірливою мовою і ростом менше 100 см. Набув величезної популярності в США, де став зіркою UFC. Ходив на подкасти до Майка Тайсона, який думав, що перед ним дитина. Крім того, дав інтерв’ю Такеру Карлсону. У 2023 році Хасбік потрапив у скандал, побивши свого кота.
Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класіко" минулого сезону. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2. Гра-відповідь проти "Реала" в Ла Лізі завершилася перемогою "Барси" з рахунком (4:3).