Мировой биатлон признал работу на Россию

Бывшие руководители мирового биатлона помогали РФ

Международный союз биатлонистов (IBU) считает, что бывшее руководство организации защищало интересы и покрывало ряд нарушений РФ. Накануне IBU исключил любое участие российских биатлонистов на Олимпийских играх-2026.

Об этом в IBU сообщили ТАСС. По информации источника, в IBU признали, что ранее защищали интересы российской стороны.

Бывшее руководство должно было нести ответственность за нарушение правил IBU, основываясь на их явной защите российских интересов, особенно в антидопинговом контексте, без достаточных оснований. IBU рассмотрел эти случаи, и бывший президент организации Андерс Бессеберг недавно был пожизненно отстранен от биатлона решением Спортивного арбитражного суда, а также приговорен к трем годам тюремного заключения в Норвегии IBU

Напомним, норвежский суд приговорил бывшего главу IBU Андерса Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы. Его обвиняли в коррупции, в частности в получении взяток от российских спортивных функционеров. Кроме того, суд уличил норвежца в тайных поездках в Чехию, Австрию и РФ с целью поохотиться. В России ему подарили несколько дорогих часов.

Ранее швейцарский суд отклонил последнюю апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова. После этого мужская сборная Украины получит "серебро" ЧМ-2011 в эстафете вместо "бронзы".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российских и белорусских биатлонистов отстранили от международніх стартов. Кроме того, IBU приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).