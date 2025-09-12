Світовий біатлон визнав роботу на Росію

Колишні керівники світового біатлону допомагали РФ

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вважає, що колишнє керівництво організації захищало інтереси та покривало низку порушень РФ. Напередодні IBU виключив будь-яку участь російських біатлоністів на Олімпійських іграх-2026.

Про це в IBU повідомили ТАCС. За інформацією джерела, IBU визнали, що раніше захищали інтереси російської сторони.

Колишнє керівництво мало нести відповідальність за порушення правил IBU, ґрунтуючись на їхньому явному захисті російських інтересів, особливо в антидопінговому контексті, без достатніх підстав. IBU розглянув ці випадки, і колишнього президента організації Андерса Бессеберга нещодавно було довічно відсторонено від біатлону рішенням Спортивного арбітражного суду, а також засуджено до трьох років ув’язнення в Норвегії. IBU

Нагадаємо, норвезький суд засудив колишнього голову IBU Андерса Бессеберга до 3 років 1 місяця в’язниці. Його звинувачували у корупції, зокрема в отриманні хабарів від російських спортивних функціонерів. Крім того, суд викрив норвежця в таємних поїздках до Чехії, Австрії та РФ з метою пополювати. У Росії йому подарували кілька дорогих годинників.

Раніше швейцарський суд відхилив останню апеляцію російського біатлоніста Євгена Устюгова. Після цього чоловіча збірна України отримає "срібло" ЧС-2011 в естафеті замість "бронзи".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російських та білоруських біатлоністів усунули від міжнародних стартів. Крім того, IBU призупинив членство Союзу біатлоністів Росії (СБР) та Білоруської федерації біатлону (БФБ).