"Шахтер" опозорился во Львове (видео)

Горняки потерпели сокрушительное поражение от середняка лиги

В воскресенье, 5 октября, донецкий "Шахтер" провел домашний поединок 8-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Горняки потерпели сенсационное поражение от черкасского ЛНЗ.

Что нужно знать

"Шахтер" проиграл ЛНЗ во Львове — 1:4

Горняки сохранили лидерство в УПЛ из-за осечки "Динамо"

ЛНЗ впервые в своей истории обыграл "Шахтер"

Встреча, проходившая во Львове на одноименной арене, завершилась победой ЛНЗ со счетом 1:4. Об этом сообщает "Телеграф".

Гости забили феноменальный гол в первом тайме — пушечный удар удался Денису Кузику. Во втором тайме черкасский клуб забил еще дважды — отличились Марк Ассинор и Артур Рябов. Горняки на это ответили красивым голом в исполнении Егора Назарины. Невероятно, но точку в игре поставили гости — Проспер Обах вновь сделал разницу в счете в три мяча.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК. В первом туре дончане обыграли "Абердин" (2:3). Следующую игру Горняки проведут против польской "Легии" (23 октября).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".