"Сашо, на выход": Шовковскому досталось за провал в еврокубках (видео)

Болельщики на эмоциях требуют отставку тренера

Киевское "Динамо" стартовало в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26 с поражения от "Кристал Пэлас". Победный гол англичане забили из-за странных действий тренерского штаба Бело-синих.

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2

Английский клуб открыл счет, когда киевляне играли вдесятером

Шовковского раскритиковали в сети из-за поздней замены травмированного игрока

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский долго принимал решение о замене защитника Тараса Михавко, из-за чего киевляне пропустили гол, играя в меньшинстве. После поединка болельщики массово раскритиковали Шовковского из-за оттягивания замены, передает "Телеграф". Кроме того, фанатов Бело-синих не устраивают еврокубковые результаты команды.

Отметим, спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале раскритиковал тренерский штаб "Динамо", который не сразу заменил Михавко после столкновения и ужасного падения.

Это последствия отсутствия современных тренингов в украинских клубах и сборных по оказанию помощи на поле, давно применяемых в Европе, но в украинских реалиях — это, пока, очень редко встречается. Дмитрий Бабелюк

Дмитрий Бабелюк высказался о ситуации с заменой Михавко

Добавим, что Шовковский на пресс-конференции объяснил заминку с заменой Михавко.

К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов к тому, чтобы выходить на футбольное поле, потому и получилось так, что очень долго. И это сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже сменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, надо было делать уже сейчас. Александр Шовковский

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Кристал Пэлас"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".