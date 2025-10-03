"Сашо, на выход": Шовковскому досталось за провал в еврокубках (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Болельщики на эмоциях требуют отставку тренера
Киевское "Динамо" стартовало в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26 с поражения от "Кристал Пэлас". Победный гол англичане забили из-за странных действий тренерского штаба Бело-синих.
Что нужно знать
- "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2
- Английский клуб открыл счет, когда киевляне играли вдесятером
- Шовковского раскритиковали в сети из-за поздней замены травмированного игрока
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский долго принимал решение о замене защитника Тараса Михавко, из-за чего киевляне пропустили гол, играя в меньшинстве. После поединка болельщики массово раскритиковали Шовковского из-за оттягивания замены, передает "Телеграф". Кроме того, фанатов Бело-синих не устраивают еврокубковые результаты команды.
Отметим, спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале раскритиковал тренерский штаб "Динамо", который не сразу заменил Михавко после столкновения и ужасного падения.
Это последствия отсутствия современных тренингов в украинских клубах и сборных по оказанию помощи на поле, давно применяемых в Европе, но в украинских реалиях — это, пока, очень редко встречается.
Добавим, что Шовковский на пресс-конференции объяснил заминку с заменой Михавко.
К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов к тому, чтобы выходить на футбольное поле, потому и получилось так, что очень долго. И это сыграло с нами злую шутку.
А после пропущенного мяча я уже сменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, надо было делать уже сейчас.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".
В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".